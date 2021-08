Usa, l'uragano Ida spaventa New Orleans: attesi venti fino a 200 km/h

L'uragano si avvicina alla Louisiana e ci si aspetta che sia di categoria 4 quando toccherà terra, domani, nel 16esimo anniversario di Katrina. Il National Weather Service: rischia di spazzare via e rendere inabitabili aree costiere dello Stato "per settimane o mesi". La sindaca LaToya Cantrell: "Evacuazioni volontarie sono in corso ma il tempo non è dalla nostra parte". Biden invita la popolazione a "fare attenzione e a prepararsi"

Venti fino a 200km/h, la sindaca: preparatevi o lasciate la città

Con venti previsti fino a 200 chilometri orari, Ida rischia di spazzare via e rendere inabitabili aree costiere dello Stato "per settimane o mesi", ha messo in guardia il National Weather Service, l'agenzia governativa per le previsioni meteorologiche. "Ida è estremamente pericoloso", ha avvertito anche l'Hurricane Center. La sindaca di New Orleans, LaToya Cantrell, ha parlato di "drammatica minaccia" e ha invitato i residenti a lasciare la città o a prendere tutte le precauzioni possibili. "Evacuazioni volontarie sono in corso ma il tempo non è dalla nostra parte e a questo punto non possiamo ordinare più evacuazioni obbligatorie", ha detto, spiegando che farlo creerebbe ulteriori ingorghi sulle strade complicando i soccorsi. A New Orleans i preparativi sono in corso: i negozi hanno blindato le vetrine con il legno, i supermercati sono presi d'assalto, le case messe al sicuro come possibile, i turisti rimandati a casa. Fra i residenti la paura è molta: Katrina, che era di categoria 3, fece oltre 1.800 morti causando danni per miliardi di dollari.