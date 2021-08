Usa Weekly News, Joe Biden e la settimana di caos in Afghanistan

"Non lascerò che la questione afghana venga gestita da un quinto presidente": dopo la caduta di Kabul, Biden attende prima di riferire alla nazione su quanto succede in Afghanistan. Con un discorso che non ammette repliche ("I am the president of the United States, the buck stops with me") ha sostenuto la scelta di ritirare l'esercito. Non ha risposto, però, alla domanda: perché gli Stati Uniti si sono trovati impreparati di fronte a una crisi anticipata dall’Intelligence?

A cura di Valentina Clemente