Honduras: tifosi contestano, arbitro reagisce e spara colpi di pistola

I tifosi che contestano l’arbitro sono una scena abbastanza familiare in un campo di calcio. Ma che il direttore di gara decida di sedare le proteste tirando fuori una pistola e sparando alcuni colpi non si vede tutti i giorni. È successo a La Jigua, Copán, nell'Honduras occidentale. Al termine di un match amatoriale alcuni tifosi sono entrati sul terreno di gioco decisi a lamentarsi con l’arbitro per le sue scelte. Ma da quanto si vede in un video, diventato subito virale sui social network e trasmesso anche da TN5, importante telegiornale del Paese, il direttore di gara tira fuori una pistola per allontanare giocatori e tifosi che lo stavano contestando e spara alcuni colpi in basso, verso il campo. Tra la folla c’è chi ride e qualcuno commenta: “Con una pistola è uscito. L'arbitro porta la pistola”.