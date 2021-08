Ungheria, grave incidente di autobus

Il pullman trasportava passeggeri ungheresi ed è uscito - per cause ancora da accertare - dall’autostrada che collega Budapest al lago Balaton

Otto persone sono morte e altri passeggeri sono rimasti feriti in un grave incidente di autobus avvenuto questa mattina in Ungheria. Secondo la polizia, l'autobus, che trasportava passeggeri ungheresi e si trovava lungo l'autostrada M7 che collega Budapest con il lago Balaton, è finito fuori strada andando a schiantarsi contro il pilastro di un viadotto. Oltre alle 8 vittime, ci sarebbero due persone gravemente ferite. Altre 46 sarebbero rimaste ferite in modo più leggero.