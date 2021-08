Regno Unito, sparatoria a Plymouth: ci sono vittime e feriti

È ancora incerta la dinamica di quanto avvenuto nella città inglese, dove sono intervenuti numerosi mezzi della polizia e ambulanze. Non si tratta di un atto legato al terrorismo. Un sospetto sarebbe stato ucciso, mentre si attendono conferme sul numero delle vittime

È di alcune vittime il bilancio di una sparatoria avvenuta a Keyham, nei pressi di Plymouth, nel sud-ovest dell'Inghilterra, mentre altre persone sono rimaste ferite. A confermarlo sono alcuni tweet della polizia, che ritiene che l'episodio sia ora sotto controllo. Quanto avvenuto non viene trattato come atto legato al terrorismo. Un sospetto è stato ucciso, secondo quanto riportano Sky News e The Telegraph. La dinamica resta ancora da chiarire.

Si attendono conferme sulle vittime

Il deputato di Plymouth Luke Pollard ha affermato che “si attende una conferma sul numero delle vittime” e che è "una giornata molto triste per la nostra città e la nostra comunità". Sul posto sono intervenuti diversi mezzi della polizia, che ha creato un cordone intorno alla zona, e numerose ambulanze. Ai residenti è stato chiesto di rimanere in casa e attendere le istruzioni delle autorità. Alcuni di loro – riporta la Bbc – hanno raccontato di aver sentito degli spari.