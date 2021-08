Australia, bimba 5 mesi muore dopo attacco gazza in picchiata

Una bimba di 5 mesi è stata uccisa, in un parco australiano, da una gazza in picchiata. Lo riporta la Cnn sottolineando che la piccola era in braccio alla mamma quando l'uccello si è lanciato su di loro nel parco Glindemann di Brisbane, facendo inciampare e cadere sua madre. La bambina è stata portata d'urgenza in ospedale, ma in seguito è morta per le ferite riportate nella caduta, secondo il Queensland Ambulance Service.