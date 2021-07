Colorado, teenager finisce con l'auto in una piscina. VIDEO

Un'auto "parcheggiata" in una piscina privata. E' la scena davanti alla quale si sono trovati alcuni soccorritori americani, nello stato del Colorado, a Lakewood.

La vettura è uscita di strada, ha divelto una recinzione ed è finita in acqua, così come si vede in questo video rilanciato da Storyful. L'incidente, per fortuna, non ha provocato vittime, ma l'adolescente che era al volante è ora accusato di guida negligente.