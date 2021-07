Carlos Ghosn, due americani condannati per averlo aiutato a fuggire

La fuga di Ghosn nel 2019

approfondimento

Carlos Ghosn: "Vittima di complotto Nissan-procura Giappone"

Ghosn è fuggito da Tokyo nel dicembre 2019 per trovare riparo in Libano. Dopo aver trascorso più di quattro mesi in isolamento in carcere ed essere poi passato agli arresti domiciliari, è riuscito a scappare imbarcandosi su un volo per Istanbul e poi su un altro per Beirut. Il Libano, dove Ghosn trascorse la sua infanzia, non ha accordi di estradizione col Giappone.