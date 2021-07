Cuba, appello di Papa Francesco: "Sono vicino al popolo che soffre"

Papa Francesco ha espresso la sua vicinanza al popolo cubano, dopo le proteste contro il regime e gli scontri dei giorni scorsi. Sono "vicino al caro popolo cubano in questi momenti difficili, in particolare alle famiglie che maggiormente soffrono. Prego il Signore che lo aiuti a costruire in pace, dialogo e solidarietà una società sempre più giusta e fraterna" ha detto il Pontefice. Bergoglio ha parlato dopo la recita dell'Angelus, di fronte alle migliaia di persone che si trovavano in piazza San Pietro, tra le quali spiccava un gruppo di pellegrini con le bandiere cubane. Il Papa ha espresso la sua vicinanza anche "alle popolazioni di Germania, Belgio e Olanda colpite da catastrofi e alluvioni".