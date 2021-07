Covid Grecia: coprifuoco notturno di 5 ore a Mykonos dal 26 luglio

Il divieto di uscire sull'isola sarà in vigore dall'una alle 6 di mattina. Sarà anche vietato diffondere musica per ristoranti, bar e locali notturni

La Grecia ha deciso di introdurre un coprifuoco notturno di 5 ore e altre restrizioni anti-Covid sull'isola di Mykonos a partire dal 26 luglio per far fronte a una "preoccupante" impennata di casi fra gli abitanti. Lo riferiscono le autorità greche precisando che il coprifuoco sarà dall'una alle 6 di mattina. Fra le altre misure vi è il divieto per ristoranti, bar e locali notturni di diffondere musica.