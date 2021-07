Il Consiglio comunale della città di Knox ha deciso di imporre dal 1° ottobre uno stop di 24 ore su 24 per i felini, che non potranno più vagare liberamente al di fuori dell’abitazione in cui vivono. Tutto ciò per tutelare la fauna selvatica locale. Previste multe salate per i proprietari Condividi:

Dal 1° ottobre i proprietari di gatti della città australiana di Knox, nello Stato di Victoria, saranno obbligati a tenere i propri felini all’interno della propria abitazione (giardino compreso). Un vero e proprio coprifuoco 24 ore su 24, non dovuto alla pandemia di Covid-19, ma introdotto per tutelare la fauna selvatica locale, sterminata dai gatti stessi. Servirà anche per proteggere gli stessi felini, che stando in giro sono rischiano di ferirsi o essere investiti.