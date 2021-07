Dieselgate, multa antitrust Ue da 875 mln a Volkswagen, Bmw e Daimler

Per aver fatto cartello ostacolando lo sviluppo e il pieno utilizzo di tecnologie non inquinanti per ridurre le emissioni delle auto diesel. Daimler ha però ottenuto l'immunità totale per aver ammesso l'esistenza del cartello

Multa dall’Ue per Daimler, Bmw e gruppo Volkswagen in tema di emissioni. Nell'ambito dello scandalo Dieselgate l'Antitrust europeo ha inflitto una sanzione da oltre 875 milioni di euro per aver fatto cartello ostacolando lo sviluppo e il pieno utilizzo di tecnologie non inquinanti per ridurre le emissioni delle auto diesel.