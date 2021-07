Allarme bomba, evacuato l'aeroporto di Bruxelles

L'aeroporto di Bruxelles è stato evacuato per un allarme bomba. Nello scalo di Zaventem è stato individuato un bagaglio sospetto. Le forze dell'ordine sono intervenute sul posto con le unità cinofile anti-esplosivo, le verifiche sono ancora in corso. Le autorità hanno allontanato tutti i passeggeri in arrivo e in partenza dall'aeroporto di Bruxelles.