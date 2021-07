Laurent Simons, il bimbo prodigio si è laureato in fisica a 11 anni

Una laurea in fisica conseguita a 11 anni. È l’incredibile storia di Laurent Simons, un bambino prodigio che ha conseguito il traguardo dopo appena dodici mesi di studi all’Università di Anversa, in Belgio. Il bambino già a sette anni voleva riparare gli organi con la nanotecnologia.

Laurent conteso da tante università

Le università di tutto il mondo guardano con grande interesse alla carriera di Laurent Simons, perché la sua enorme capacità di apprendimento, che già gli aveva fatto sfiorare una laurea in ingegneria elettronica qualche anno fa, è destinata a far fare rapidi progressi a qualunque progetto di ricerca. Un terreno che il bimbo conosce già da diversi anni e al quale intende continuare a dedicarsi per esaudire il suo sogno: sostituire con la tecnologia tutte le parti del corpo, per prolungare la vita degli esseri umani, ma mantenendo un collegamento con il cervello in modo da salvare per sempre la 'coscienza' dell'individuo.

Chi è Laurent Simons

Laurent è originario di Ostenda, una piccola cittadina sulla costa belga, dove si è subito distinto per il suo quoziente intellettivo praticamente fuori scala. Nei test standard che misurano il QI è infatti arrivato al massimo, a 145, ma secondo i medici e gli psicologi che lo hanno esaminato non è possibile stimare esattamente le sue capacità intellettive perché persino la scala è limitata per lui. La stampa belga racconta che ha completato l'intero percorso scolastico nel giro di pochi anni, tanto che a otto anni era già pronto per l'università. Così i genitori hanno preso contatto con l'università olandese di Eindhoven, facoltà di tecnologia, che ha frequentato per un paio di anni arrivando a un passo dalla laurea. Poi, per una divergenza tra i suoi genitori e il rettore circa il suo piano di studi (i genitori volevano che si laureasse entro i dieci anni, il rettore voleva esami spalmati su più anni), ha abbandonato l'istituto. Ma non il suo sogno di costruire organi umani artificiali.