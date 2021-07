Gli abitanti che ricevono la prima dose o che prenotano un appuntamento prima di giovedì potranno partecipare a una lotteria per vedere l’ultimo atto degli Europei di calcio a Wembley oppure in una zona attrezzata per i tifosi a Trafalgar Square

Per incoraggiare a vaccinarsi, Londra mette in palio i biglietti della finale degli Europei di calcio (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI) a Wembley: gli abitanti che ricevono la prima dose del vaccino contro il Covid, infatti, o che prenotano un appuntamento prima di giovedì 8 luglio potranno partecipare a una lotteria per aggiudicarsi i biglietti per vedere la finale a Wembley e in una zona attrezzata per i tifosi a Trafalgar Square.