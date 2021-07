Caccia all’uomo a Düsseldorf dopo un accoltellamento davanti aeroporto

Aggressione all’arma bianca allo scalo aeroportuale tedesco di Düsseldorf. Ferito con un coltello un passeggero. Secondo le prime indagini potrebbe esser stato coinvolto in una lite tra due sentatetto

La polizia tedesca è sulle tracce dell’uomo che ha ferito una persona con un coltello all’aeroporto di Düsseldorf in Germania. Secondo le prime indagini, supportate dalle telecamere, l’aggressione è avvenuta di fronte al terminal delle partenze. Qui si è verificata una lite con coltello tra due persone senza fissa dimora che avrebbe coinvolto un passeggero. L’accoltellatore si è dileguato subito ed è ricercato dalla Polizia. L’incidente si è verificato all’interno di un parcheggio davanti allo scalo e le indagini proseguono. L’attacco è avvenuto poco dopo mezzogiorno. La persona aggredita era in compagnia di un’altra. L’uomo accoltellato è stato ricoverato in ospedale. Un particolare che è stato confermato dalla polizia federale tedesca.