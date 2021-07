Filippine: si schianta aereo militare, almeno 29 i morti

L’incidente del C-130 Hercules, con a bordo 92 persone, è avvenuto in fase di atterraggio nella base che si trova sull'isola di Jolo, nella provincia di Sulu, nel sud del Paese

Salgono a 29 le vittime dell'incidente di un aereo militare filippino con 92 persone a bordo che si è schiantato oggi al suolo in fase di atterraggio nel sud del Paese. A dare la notizia il generale Cirilito Sobejana. Cinquanta persone sono state tratte in salvo dal velivolo, un C-130 Hercules, avvolto dalle fiamme. L'incidente è avvenuto nella base sull'isola di Jolo, nella provincia di Sulu. Il ministro della Difesa, Delfin Lorenzana ha dichiarato che molti dei soldati avevano di recente finito il corso dell'Accademia ed erano alla loro prima missione contro il terrorismo nella regione a maggioranza musulmana.

Le indagini

Secondo una prima ricostruzione dell'incidente, l'aereo non è riuscito a imboccare la pista di atterraggio della base sull'isola di Jolo ed ha cercato di riprendere quota, ma la manovra non è riuscita. Il capo delle forze armate, il generale Cirilito Sobejana, ha spiegato che il C-130 proveniva da Cagayan de Oro - nella provincia di Misamis Oriental, nella regione del Mindanao Settentrionale - e che i 40 feriti sono stati trasportati nel vicino ospedale dell'11/ma divisione di fanteria. Nel sud delle Filippine c'è una massiccia presenza dei militari per contrastare l'azione di gruppi di estremisti, incluso quello dei separatisti islamici Abu Sayyaf specializzato nei sequestri di persona a scopo di estorsione. Il mese scorso un elicottero Sikorsky S-70 (Black Hawk) è precipitato a nord di Manila durante un volo di addestramento notturno uccidendo i tre piloti ed i tre cadetti a bordo.