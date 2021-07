Vaticano, fondi Segreteria di Stato: in 10 a giudizio, anche Becciu

Il processo prenderà il via il prossimo 27 luglio. La richiesta di citazione a giudizio è stata presentata nei giorni scorsi e riguarda 10 persone, compreso il porporato, e 4 società

La vicenda è quella degli investimenti finanziari della Segreteria di Stato a Londra. Oggi il Presidente del Tribunale Vaticano con un decreto ha disposto la citazione a giudizio degli imputati. Il processo prenderà il via il prossimo 27 luglio. La richiesta di citazione a giudizio è stata presentata nei giorni scorsi e riguarda personale ecclesiastico e laico della Segreteria di Stato e figure apicali dell'allora Autorità di Informazione Finanziaria, nonché personaggi esterni, attivi nel mondo della finanza internazionale: in tutto si tratta di 10 persone, compreso il card. Angelo Becciu, e 4 società. A chiedere i rinvii a giudizio sono stati il promotore di giustizia Gian Piero Milano, l'aggiunto Alessandro Diddi e l'applicato Gianluca Perone.

Consistenti perdite per la Santa Sede

Le attività istruttorie sui fondi della Segreteria di Stato sono state svolte anche con commissioni rogatoriali in numerosi altri paesi stranieri (Emirati Arabi Uniti, Gran Bretagna, Jersey, Lussemburgo Slovenia, Svizzera) e "hanno consentito di portare alla luce una vasta rete di relazioni con operatori dei mercati finanziari che hanno generato consistenti perdite per le finanze vaticane – si legge in una nota della Sala stampa della Santa Sede - avendo attinto anche alle risorse, destinate alle opere di carità personale del Santo Padre". "L'iniziativa giudiziaria è direttamente collegabile alle indicazioni e alle riforme di Sua Santità Papa Francesco, nell'opera di trasparenza e risanamento delle finanze vaticane - sottolinea ancora la Sala stampa vaticana -; opera che, secondo l'ipotesi accusatoria, è stata contrastata da attività speculative illecite e pregiudizievoli sul piano reputazionale nei termini indicati nella richiesta di citazione a giudizio".