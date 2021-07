Trump Organization sotto indagine a New York per reati fiscali

L'azienda privata a conduzione familiare del tycoon gestisce hotel, campi da golf e resort in tutto il mondo. Questa mossa delle procure newyorchesi segna un'escalation significativa dei problemi legali per l'ex presidente. I documenti citati in giudizio dimostrerebbero che alcuni collaboratori hanno ricevuto vantaggi e doni del valore di centinaia di migliaia di dollari

La Trump Organization e il suo direttore finanziario Alle Weisselberg sono stati incriminati da un gran jury di Manhattan. Lo riporta il Washington Post citando alcune fonti. Le accuse resteranno riservate per le prossime ore ma, secondo indiscrezioni, riguarderebbero il mancato pagamento delle tasse su alcuni benefit quali l'uso di auto aziendali e le rette scolastiche. Le accuse saranno annunciate nel corso della giornata dal procuratore di Manhattan, Cyrus Vance. Il contraccolpo delle accuse penali contro la società omonima dell' ex presidente degli Stati Uniti, Donald Trump , e il suo direttore finanziario potrebbe complicare il futuro politico di Trump che punta a una ricandidatura alla Casa Bianca nel 2024.

Ombre sul futuro politico

approfondimento

Le accuse dovrebbero essere concentrate sul fatto che il CFO della Trump Organisation, Allen Weisselberg, e altri dirigenti abbiano ricevuto vantaggi e benefici come appartamenti senza affitto e auto in leasing senza riportarli correttamente sulle loro dichiarazioni dei redditi. L'avvocato di Trump, Ronald Fischetti, ha detto a Reuters che i pubblici ministeri hanno suggerito che le accuse sarebbero state legate a tasse e benefici accessori e che lo stesso Trump non sarebbe stato accusato. "Questo sarà il loro primo colpo", ha detto Fischetti dei pubblici ministeri. Mary Mulligan, un avvocato di Weisselberg, ha rifiutato, invece, di commentare possibili accuse.

Le accuse

In una dichiarazione di lunedì, Trump ha affermato che le azioni della sua azienda "non sono in alcun modo un crimine". L'Organizzazione Trump potrebbe, però, dover affrontare multe e altre sanzioni molto salate, se condannata. Azienda privata a conduzione familiare, la Trump Organization gestisce hotel, campi da golf e resort in tutto il mondo. L'accusa, di per sé, potrebbe minare i rapporti con banche e partner commerciali.

La storia dell'Organizzazione

Trump è stato eletto presidente nel novembre 2016. Prima di entrare alla Casa Bianca nel gennaio 2017 ha affidato la sua azienda a un fondo fiduciario supervisionato dai suoi figli adulti e da Weisselberg, un amico di famiglia che ha mantenuto uno stretto controllo sulle finanze dell'azienda. I documenti del tribunale, i registri pubblici e i documenti citati in giudizio hanno dimostrato che Weisselberg e suo figlio Barry hanno ricevuto vantaggi e doni potenzialmente del valore di centinaia di migliaia di dollari, inclusi molti benefici relativi al settore immobiliare. Il caso potrebbe essere addebitato come uno schema dalla società per pagare le persone in nero al fine di nascondere i beni per molti anni.