Inizia oggi a Strasburgo la conferenza sul futuro dell'Europa, centinaia tra parlamentari europei, rappresentanti nazionali, e comuni cittadini si riuniscono per iniziare un dibattito che dovrà portare alla formulazione di una idea per una nuova organizzazione delle istituzioni europee. Centinaia di cittadini in tutti gli stati membri stanno contribuendo con le loro idee alla riforma dell'Unione per far sì che diventi più efficiente e in grado di rispondere più direttamente alle esigenze dei cittadini. Quella di oggi è la sessione inaugurale, è un appuntamento Quindi più che altro simbolico, ma è come un calcio di inizio ad una partita che si giocherà lungo tutto il resto del 2021.