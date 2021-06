Centrale nucleare Taishan, Cina ammette: “Danni a barre combustibile"

L'aumento di radioattività a Taishan, nel Guangdong, è "nell'intervallo consentito" per le centrali nucleari e "non vi è problema di dispersione radioattiva nell'ambiente". Ammettendo l'esistenza di criticità, una nota congiunta del ministero dell'Ambiente e dell'Amministrazione nazionale per la sicurezza nucleare cinesi ha spiegato che l'aumento di radioattività è dovuto a 5 barre di combustibile danneggiate, secondo un "fenomeno comune" privo di timori. "A causa dell'influenza di fattori incontrollabili su produzione, trasporto, carico e altri collegamenti, è inevitabile una piccola quantità di danni alle barre di combustibile".

L'ammissione del problema

La Cina, dunque, così ammette la presenza di "una piccola quantità di danni" alle barre di combustibile della centrale nucleare di Taishan, che ha provocato un aumento della radioattività nell'unità 1 dell'impianto nella provincia sud-orientale del Guangdong, ma non ci sarebbero problemi per l'ambiente. Lo riferisce l'Amministrazione nazionale per la sicurezza nucleare cinese, in risposta a una domanda sul rischio di perdite radioattive dalla centrale. "Al momento", prosegue l'ente in una nota on line, "i risultati del monitoraggio delle radiazioni attorno alla centrale di Taishan, mostrano che non vi è alcuna anomalia" nel livello delle radiazioni attorno alla centrale, il che indica che "non si sono verificate perdite".