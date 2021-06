Covid, in Francia stop a mascherine all’aperto dal 30 giugno

La Francia si prepara a dire addio alle mascherine. L'annuncio, come riporta l'Adnkronos, è arrivato questa mattina dal direttore generale della Sanità Jérôme Salomon, nel corso di un'intervista a Rtl.

"Se tutto va bene", ha dichiarato Salomon, rispondendo ad una domanda sull'obbligo della mascherina negli spazi all'aperto nel periodo estivo, "revocheremo una serie di restrizioni il 30 giugno". "Abbiamo un calendario coerente, progressivo, legato alla situazione, questo calendario i francesi lo hanno perfettamente compreso e rispettato e quindi se tutto va bene, revocheremo ancora una serie di obblighi il 30 giugno, se le condizioni lo consentono".

Ancora prudenza

Salomon ha anche puntualizzato che la parola d'ordine della prudenza dovrà essere rispettata ancora a lungo, perché su alcune cose non si può abbassare la guardia. "Naturalmente - ha detto - il distanziamento sociale resterà, è importante: il lavarsi le mani, le distanze, il prestare attenzione nei grandi raduni". Non solo. Se alla mascherina i francesci potranno dire addio negli spazi aperti, non sarà così al chiuso. "La mascherina resterà obbligatoria negli spazi chiusi dove ci sono molti più rischi di essere contagiati", ha concluso.