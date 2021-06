Gli exit poll del voto nella Sassonia-Anhalt, in Germania, danno per vincente la Cdu di Reiner Haseloff. Secondo le proiezioni delle 19.15 diffuse dalla tv pubblica Ard, per l'Unione cristiano-democratica si profila un netto successo con il 36,2% dei voti (+6,4%). Frena l'ultradestra rappresentata da Afd, che si ferma al 22,5% (-1,8%). L'Spd non va oltre l'8,4% (-2,2%).