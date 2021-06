Post Covid, lo studio: salute mentale a rischio per i piloti

Allarme stress per i piloti di aerei che dopo la diminuzione dei voli per il Covid nei prossimi mesi saranno improvvisamente chiamati a sostenere ritmi vertiginosi

con la ripartenza dell'economia e del turismo.

Un gruppo di ricercatori irlandesi ha messo in guardia sui rischi per la salute mentale dei piloti e ha chiesto alle compagnie di non trascurare un "burnout" che potrebbe riguardare fino all'80% del personale.

Lo studio è del Lived Experience and Wellbeing Project, un centro del Trinity College di Dublino che studia il benessere dei lavoratori dell'aviazione e l'impatto sulle prestazioni e la sicurezza del volo. La sua pubblicazione, sul Guardian, arriva mentre nel Regno Unito sono stati programmati, dalla seconda metà di maggio, 1.841 voli diretti verso Italia, Spagna, Francia e Grecia, con i cittadini britannici che cominciano a muoversi in vista delle riaperture e della stagione estiva. Il tutto in un quadro in cui il numero di piloti nel mondo è ancora insufficiente e secondo le stime entro il 2025

ne potrebbero mancare ben 34.000.