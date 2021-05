Barcellona, trovato cadavere all’interno della statua di un dinosauro

Il cadavere di un uomo di 39 anni di cui era stata denunciata la scomparsa, è stato ritrovato all’interno di una statua a forma di dinosauro in Spagna. E’ accaduto a Santa Coloma de Gramenet, vicino a Barcellona. A dare l’allarme, secondo quanto riportano diversi media locali, è stato un uomo che si trovava nei pressi della statua in compagnia di suo figlio.

Le autorità: “Escluso l’omicidio”

Sulle circostanze del ritrovamento sono emersi finora pochi dettagli. Gli inquirenti hanno però escluso, almeno per il momento, che si possa trattare di un omicidio, segnala l'agenzia di stampa Efe. La polizia attende i risultati dell'autopsia sul cadavere ritrovato per ottenere informazioni sulle cause del decesso.

Le ipotesi



Una delle ipotesi riportate dalla stampa spagnola è che il deceduto sia caduto all'interno della statua mentre cercava di recuperare il suo cellulare.