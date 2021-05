6/10

Una delle foto simbolo di quanto accaduto a Ceuta in questi giorni è quella dell'agente della Guardia Civil che, aggrappato con un braccio a un salvagente, salva un neonato in mare. L’immagine, postata su Twitter dalla Guardia civil insieme ad altre due immagini di bambini tratti in salvo, ha raggiunto in poche ore migliaia di like e commenti