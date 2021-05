Migranti Spagna, l’immagine simbolo del neonato salvato in mare. FOTO

Un agente della Guardia civil che, aggrappato con un braccio a un salvagente, salva un neonato in mare. È questa la foto diventata il simbolo della crisi migratoria in corso a Ceuta, dove da giorni migliaia di persone cercano di oltrepassare il confine fra il Marocco e la Spagna. L’immagine, postata su Twitter dalla Guardia civil insieme ad altre due immagini di bambini tratti in salvo, ha raggiunto in poche ore migliaia di like e commenti.