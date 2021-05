Germania, la ministra della Famiglia si dimette per plagio della tesi

Il passo indietro annunciato nonostante verifiche sul testo del suo dottorato siano ancora in corso. La politica non intende invece rinunciare alla candidatura a sindaco di Berlino

La ministra della Famiglia tedesca, Franziska Giffey, 43 anni (Spd) - candidata a sindaco di Berlino - ha annunciato le sue dimissioni a causa delle accuse di plagio al suo dottorato di ricerca. Accusa che potrebbero costarle il titolo. In passato diversi ministri si sono ritirati per problemi analoghi.

Le dimissioni da ministra

Le verifiche sulla tesi di dottorato della Giffey, alla Freie Universitaet di Berlino, sono ancora in corso e dovrebbero concludersi per la fine di giugno. La ministra socialdemocratica ha però deciso di non attenderne l'esito: "I membri del governo, il partito e l'opinione pubblica chiedono chiarezza. Quindi ho deciso di rimettere il mio mandato come ministra", ha fatto sapere.

La candidatura a sindaco

Giffey ha anche sottolineato di non esibire più il titolo da tempo e di essere pronta ad accettare la decisione che prenderà l'ateneo. Non intende invece arretrare rispetto alla candidatura a sindaco di Berlino per i socialdemocratici, elemento che sta già sollevando polemiche. "L'SPD di Berlino e i berlinesi possono contare su di me. Lo difendo. La mia parola conta. Come berlinese, ora mi concentro con tutte le mie forze su ciò che mi sta a cuore: decisamente Berlino", ha detto Giffey.

I precedenti

In passato era già accaduto che dei ministri, colpiti dall'accusa di aver copiato la tesi di dottorato, dovessero lasciare gli incarichi all'interno del gabinetto Merkel. Fu il caso della ministra dell'Istruzione, Annette Schavan, della Cdu nel 2013, e del ministro della Difesa, Karl Theodor zu Guttenberg, della Csu bavarese nel 2011.