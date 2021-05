Galápagos, crolla l’arco di roccia dedicato a Charles Darwin

Le donazioni internazionali

Le immagini hanno fatto il giro del mondo e la corsa alle donazioni è già partita e Leonardo DiCaprio, star di Hollywood e della difesa dell'ambiente, offrirà oltre 40 milioni di dollari per tutelare la biodiversità di tutto l'arcipelago. La biodiversità che caratterizza le Galapagos, patrimonio dell'Unesco in pieno Pacifico, a 900 km dall'Ecuador, attira ogni anno visitatori da tutto il mondo. Tuttavia l'impatto umano dell'ecoturismo ha un costo che rischia di essere elevato e sulle isole sono nate diverse iniziative per proteggere le specie a rischio di estinzione, tra cui l'iguana rosa. L'associazione "Re: wild" lavora anche per la reintroduzione di 13 specie già estinte localmente, come il tordo beffeggiatore.