La copertina del "New Yorker" sul ritorno alla normalità

New York dice addio alle mascherine al chiuso per i vaccinati e la rivista per il frontespizio del nuovo numero sceglie “Venturing Out”, è stata disegnata dall’artista turco Gürbüz Doğan Ekşioğlu’s all’inizio del lockdown dello scorso anno. “Sognavo di tornare alla vita normale. Oggi, sono felice di essere più vicino a quel sogno”, ha detto l’autore

Gli Stati Uniti si preparano ad allentare le restrizioni anti-coronavirus. Anche New York: il governatore dello Stato Andrew Cuomo ha reso noto che, grazie al successo della campagna vaccinale, non sarà più obbligatorio tenere la mascherina, nemmeno nei luoghi al chiuso. Fanno eccezione gli ospedali, le scuole e il trasporto pubblico. Così la rivista "The New Yorker" ha deciso di raccontare il lento e graduale ritorno alla normalità per i cittadini newyorkesi con una copertina del numero in uscita il prossimo 24 maggio dedicata all’opera “Venturing Out” –“Avventurandosi Fuori” - dell’artista di Istanbul Gürbüz Doğan Ekşioğlu’s: una porta si apre sui grattaceli della metropoli e un raggio di luce illumina una famiglia che si tiene per mano. In tutti gli Stati Uniti, comunque, le persone completamente vaccinate potranno smettere di indossare la mascherina e di rispettare la regola del distanziamento sociale, sia all'aperto sia negli ambienti al chiuso.