111 anni e non sentirli. Vive in Australia , è l’uomo più anziano del Paese, e volete sapere qual è il suo segreto? Nei suoi pasti ha inserito il consumo di cervello di pollo. La ricetta che usa per cucinare quella che per lui è una prelibatezza di pollame non è nota a noi comuni mortali e forse neppure i medici sono a conoscenza dell’ incredibile elisir di lunga vita. Almeno, così dice l'arzillo vecchietto.

Chi è Dezter Kruger

Lunedì Dexter Kruger , che di mestiere faceva l’allevatore, ha segnato ben 124 giorni da quando ha compiuto 111. E’ lucido, ormai in pensione, ma tanto attento a rilasciare a interviste. Al giornalista che gli chiedeva qualche dettaglio in più sulla sua longevità, ha risposto: “Sai, i polli hanno una testa, e dentro c’è un cervello. E sono piccole cose deliziose, basta solo un piccolo morso”. Secondo Kruger, la sua alimentazione ha sicuramente contribuito a fargli raggiungere un traguardo così importante.

Oggi vive presso la sua casa di cura nella città rurale dello stato del Queensland, in australia. Il 74enne figlio di Kruger, Greg, attribuisce la longevità del padre al semplice stile di vita dell’uomo che, dice, ha tuttora una memoria formidabile. Ed è sorprendente per la sua età. L’uomo ora sta scrivendo la sua autobiografia.

Record di anziani longevi

John Taylor, uno dei fondatori dell'Australian Book of Records, ha confermato che Kruger è diventato l'uomo australiano più anziano di sempre. Prima di lui, c'era stata un’australiana più anziana: si chiamava Christina Cook, morta nel 2002 all'età di 114 anni e 148 giorni.