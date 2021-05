Israele, crolla tribuna dentro sinagoga: due morti e decine di feriti

È accaduto a Givat Ze'ev, insediamento israeliano in Cisgiordania. Una decina di persone sarebbe rimasta ferita in modo grave, ma non ci sarebbe nessun'altro rimasto intrappolato sotto le macerie. I fedeli stavano celebrando la festività dello Shavuot

Due persone sono morte in seguito al crollo di una tribuna nella sinagoga di Givat Ze'ev, in un insediamento in Cisgiordania poco distante da Gerusalemme. Circa 60 persone sono rimaste ferite, una decina delle quali in modo grave. Un video pubblicato su Twitter e ripreso da Al Jazeera mostra la sinagoga piena di gente e una gradinata che crolla improvvisamente. L'incidente avviene mentre Israele celebra la festa di Shavuot. Arriva solo poche settimane dopo che 45 persone sono rimaste uccise nella calca durante un evento religioso al santuario sul monte Meron, nel nord di Israele.