Chicago, gatto salta dal quinto piano di un palazzo in fiamme: illeso

Un gatto, a Chicago, è sopravvissuto dopo essere saltato da una finestra del quinto piano per sfuggire a un incendio in un appartamento. Per combinazione, il personale dei vigili del fuoco di Chicago stava facendo un video quando un gatto nero è apparso attraverso il fumo. La buona notizia? Il gatto è sopravvissuto al balzo ed è rimasto illeso.

"Si è nascosto sotto la mia macchina e dopo un paio di minuti è uscito e ha cercato di scalare il muro per rientrare", ha detto il portavoce dei vigili del fuoco Larry Langford, intervistato dal The Guardian.