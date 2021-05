Israele-Hamas: razzi verso aeroporto Tel Aviv, raid su Striscia Gaza

Continua l’escalation degli attacchi tra Israele e Hamas, con il movimento islamista e la Jihad che hanno lanciato centinaia di razzi su Tel Aviv e altre città israeliane, con lo Stato ebraico che risponde con raid aerei sulla Striscia di Gaza. Decine i morti. In una terza salva di razzi sparati da Gaza, Hamas ha cercato di colpire fra l'altro l'aeroporto Ben Gurion di Tel Aviv. Lo riferisce Haaretz. Oggi previsto un vertice urgente del Consiglio di sicurezza dell'Onu.

Sono 1.050 i razzi e colpi di mortaio lanciati dalla Striscia contro Israele: lo ha detto il portavoce militare spiegando che l'85% è stato intercettato mentre circa 200 sono esplosi all'interno della Striscia. In risposta l'esercito ha compiuto oltre 500 attacchi contro obiettivi terroristici di Hamas e Jihad nella Striscia.

A Tel Aviv la popolazione nelle stanze protette

A Tel Aviv e nelle località vicine le sirene di allarme sono risuonate verso le 6 locali (le 5 in Italia), costringendo la popolazione a correre nelle stanze protette. Altri attacchi sono stati segnalati nel sud di Israele. Le scuole in queste località sono chiuse, il traffico ferroviario verso Ashkelon e il sud di Israele è interrotto. Nel corso di uno degli attacchi di razzi da Gaza su Israele una donna è morta di infarto. Secondo la radio militare la donna, residente a Rishon le-Zion (a sud di Tel Aviv), si è sentita male nell'apprendere che una sua amica era morta nel primo attacco di Hamas contro la città ed è deceduta in ospedale. Poco prima a Lod erano rimasti uccisi anche due arabi, un padre e una figlia.