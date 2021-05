Ohio, senatore Brenner partecipa a riunione su Zoom mentre guida

Il senatore repubblicano dell'Ohio, Andrew Brenner, è stato fortemente criticato dopo essere stato ripreso mentre partecipava, guidando, a una riunione in videoconferenza del Consiglio di Stato. Lo stesso giorno è stato presentato un disegno di leggere per “reprimere la guida distratta”.

La cintura di sicurezza

A “smascherare” l’uomo la cintura di sicurezza legata al petto. Il senatore aveva infatti cambiato lo sfondo della videochiamata su Zoom per partecipare all’incontro nella convinzione di riuscire a far credere ai colleghi di essere in collegamento da casa, circondato da armadi, quadri e piante. A inizio riunione Brenner si trovava nell’auto parcheggiata ma, a pochi minuti dall’inizio della chiamata, ha cominciato a muoversi fino a svoltare la testa in quello che è sembrato un tentativo di cambiare corsia.

Le scuse del senatore

A diffondere la singolare “trovata” il Columbus Dispatch che ha sottolineato anche come, ironia della sorte, la riunione si sia tenuta nello stesso giorno in cui veniva presentato un disegno di legge contro la cosiddetta guida “distratta”. “Sono sempre stato vigile” ha commentato il senatore Brenner. “Non ho mai prestato attenzione al video ma sempre e solo alla strada e comunque indossavo la cintura di sicurezza”.