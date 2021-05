Scala l'Everest con la madre dopo un cancro: la storia di Jess Wedel

Alpiniste esperte, hanno iniziato questo viaggio settimane fa partendo dall'Oklahoma. La più giovane è guarita, dopo interventi e chemioterapia, da un tumore alle ovaie. Insieme hanno deciso di partire per raggiungere la vetta più alta del mondo. Ma arrivare sulla cima non è la cosa più importante. “Se non ci godiamo ogni singolo momento lungo la strada, allora abbiamo perso il senso del viaggio”, dicono

Una mamma e una figlia che puntano all’Everest, dopo che la più giovane ha sconfitto un tumore. È la storia di Valari e Jess Wedel. Settimane fa sono partite dall'Oklahoma, come raccontano i giornali locali, per conquistare la vetta più alta del mondo. Ora sono molto vicine all’obiettivo, ma raggiungere la cima non è la cosa più importante. “La possibilità di arrivare lì esiste e sarebbe incredibile – ha detto Jess a Cbs News –. Ma se non ci godiamo ogni singolo momento lungo la strada, allora abbiamo perso il senso del viaggio”.