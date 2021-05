Belgio, agricoltore sposta confine: la Francia diventa più piccola

Un tempo per ingrandire un confine era necessaria una guerra, uomini si sacrificavano in battaglie spesso lunghe e dispendiose per conquistare un feudo o una terra. Oggi, per fortuna i tempi sono cambiati, e per ingrandire una nazione basta spostare una singola pietra. E’ quello che è successo, per sbaglio ovviamente, ad un contadino Belga che infastidito da un masso che si trovava sulla traiettoria del suo trattore, non riuscendo ad arare bene il campo, ha ben pensato di spostare il confine con la Francia rendendo in un attimo il paese di Macron un pochino più piccolo. Ad accorgersi della cosa uno storico che passava proprio al confine tra il villaggio francese di Bousignies-sur-Roc e quello belga di Bousignies. Quella pietra fuori posto non lo convinceva e così dopo un’accurata misurazione si è accorto che l’agricoltore aveva spostato il confine di 2 metri e 29 centimetri.