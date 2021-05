Pandora: basta diamanti estratti, useremo solo sintetici

Pandora, numero 1 nel Mondo nella produzione di gioielli, ha deciso che non utilizzerà più diamanti estratti dalle miniere, ma solo quelli realizzati sinteticamente. Una scelta che rientra in una strategia più ampia per ridurre l'uso di materie prime associate a metodi di estrazione non etici

Nonostante decenni in cui si sono ripetuti tentativi di riforme, nel mercato globale della gioielleria continuano a ripetersi segnalazioni di violazioni dei diritti umani nelle miniere e nelle fabbriche. Per rispondere alla domanda sempre più pressante dei clienti, lo scorso anno Tiffany & Co. aveva iniziato a fornire i dettagli per il tracciamento dei diamanti, in modo da garantirne il percorso. Ora è Pandora che rompe gli indugi e annuncia che utilizzerà solo diamanti fabbricati in laboratorio. La prima collezione è annunciata per quest'anno nel Regno Unito e si rivolgerà ad altri mercati nel 2022.

Una mossa che riflette da una parte la maggiore domanda di sostenibilità da parte dei consumatori, soprattutto fra i più giovani, e dall'altra la concorrenza di altri beni di lusso, come viaggi e smartphone.

Entro il 2025, l'intera produzione utilizzerà solo metalli preziosi riciclati come parte di un piano per garantire che le operazioni siano neutre in termini di carbonio entro quattro anni.