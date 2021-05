Regno Unito, la principessa Charlotte compie sei anni

Charlotte di Cambridge compie sei anni e, sui social della Royal Family, viene postato l’ultimo ritratto della bimba scattato da mamma Kate (come aveva già fatto per la foto pubblicata da Kensington Palace il mese scorso, in occasione del terzo compleanno del principe Louis). Sorridente, capelli lunghi e sciolti, vestitino a fiori, la secondogenita dei duchi di Cambridge assomiglia sempre di più a papà William. L'immagine è stata scattata nel fine settimana a Norfolk, nella residenza di Anmer Hall.