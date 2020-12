La famiglia reale al completo, tutti mano nella mano, ha partecipato a uno spettacolo di pantomima del National Lottery’s Pantoland al Palladium Theatre di Londra

William e Kate (FOTO) hanno sfilato per la prima volta sul red carpet insieme ai tre figli George, 7 anni, Charlotte, 5 e Louis, 2.

William e Kate con i figli sul red carpet L'occasione è stato uno spettacolo di pantomima del National Lottery’s Pantoland al Palladium Theatre di Londra. La location era il West End, il quartiere dei teatri. I duchi di Cambridge con i bambini si sono presentato tenendosi tutti per mano, immediatamente immortalati dai flash dei fotografi. Il look, per tutti, era molto casual. Kate ha sfoggiato un abito scuro a fantasia, lungo fino al polpaccio; William ha scelto un cardigan rosso sotto la giacca. Giacchetta blu per Louis, abitino a quadri per Charlotte e maglione a righe per George.

Principe William, Kate Middleton e figli - ©Getty

“Il Duca e la Duchessa insieme alla loro famiglia hanno assistito a una speciale pantomima del Pantoland della Lotteria Nazionale al Palladium, che si è tenuta per ringraziare i lavoratori e le loro famiglie per i loro sforzi fenomenali quest'anno” si legge sul profilo Instagram ufficiale di William e Kate. “Prima dello spettacolo, il Duca ha tenuto un breve discorso per ringraziare coloro che stanno facendo dei sacrifici per mantenere il paese operativo e per sostenere le loro comunità durante la pandemia. Durante l'intervallo, il Duca e la Duchessa hanno anche incontrato un piccolo numero di famiglie di lavoratori per saperne di più sulle loro esperienze nell'ultimo anno, prima di fare un salto nel backstage per ringraziare il cast e la troupe”. Per i tre principini si è trattato della prima passerella pubblica ufficiale: i bambini sono apparsi tranquilli e a proprio agio, sia durante il red carpet sia durante lo spettacolo.

Louis, Charlotte e George - ©Getty