Al terzo posto c'è l'aeroporto di Chengdu-Shuangliu in Cina con poco meno di 41 milioni di passeggeri. Oltre all'aeroporto di Baiyun, base del più grande vettore cinese, la Southern Airlines Co, altri sei aeroporti della Cina sono stati inseriti nella top 10 degli hub più trafficati in base al numero di passeggeri

La classifica delle compagnie aeree secondo eDreams