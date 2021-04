Francia, uccisa a coltellate una poliziotta. Morto anche l’assalitore

L'aggressore tunisino ha accoltellato a morte una funzionaria all'interno di un commissariato di Rambouillet a 60 chilometri da Parigi. L'uomo è stato poi ucciso a sua volta dagli agenti. L'attentatore non era schedato fra le persone a rischio radicalizzazione ed era incensurato.

Una funzionaria di polizia di 49 anni addetta a funzioni amministrative è stata uccisa mentre rientrava dal pranzo nel commissariato di Rambouillet, verso le 14:30. L'aggressore è entrato armato nel commissariato e l'ha colpita con una coltellata, fatale, alla gola. Immediata la reazione degli agenti che hanno sparato contro l'uomo, centrandolo con almeno due proiettili. L'assalitore, soccorso, è morto poco dopo nonostante i tentativi di rianimarlo. Per il momento, non è confermata l'ipotesi di un atto terroristico. La Procura farà dichiarazioni ufficiali più tardi. Il premier Jean Castex e il ministro dell'Interno Gerla Darmanin sono immediatamente partiti per Rambouillet.

La testimonianza

Secondo quanto riferiscono i sindacati di polizia citati da BFM-TV, l'assalitore avrebbe gridato "Allah Akbar". Intanto, l'antiterrorismo francese (Sdat, Sous-direction antiterroriste) sta valutando quanto accaduto.

Chi era l'attentatore

L'uomo non era schedato fra le persone a rischio radicalizzazione ed era incensurato. Lo si è appreso da fonti giornalistiche sul posto. Aveva 37 anni ed era stato regolarizzato in Francia nel 2019.