Usa, Nyt: Biden pronto a riconoscere il genocidio armeno

Secondo il New York Times, Biden potrebbe fare il suo annuncio sabato, giorno in cui gli armeni commemorano il 106esimo anniversario dell'eccidio di massa avvenuto durante il periodo della Prima guerra mondiale da parte dell'impero ottomano. Questa mossa sarebbe destinata a complicare le tensioni con la Turchia

Joe Biden avrebbe deciso di riconoscere come genocidio l'uccisione di 1,5 milioni di armeni durante il periodo della Prima guerra mondiale da parte dell'impero ottomano. L’anticipazione è stata svelata dal New York Times, che precisa come l'annuncio è atteso per sabato, il giorno in cui cade il 106esimo anniversario dell'eccidio di massa. Biden sarebbe così il primo presidente Usa a fare un passo del genere, dopo che almeno una trentina di Paesi hanno fatto altrettanto. La mossa è destinata a infiammare le tensioni con la Turchia, alleato Nato, ma Biden ha anteposto il suo impegno verso i diritti umani.

Il genocidio armeno

L’espressione “genocidio armeno” si riferisce storicamente alle deportazioni e all’uccisione di armeni ad opera degli ottomani tra il 1915 e il 1916. Circa 1,5 milioni di persone morirono. Gli armeni, che chiamano questo massacro Medz Yeghern (“grande crimine”), lo commemorano ogni anno il 24 aprile.