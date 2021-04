Walter Mondale, morto a 93 anni l’ex vicepresidente Usa

Gli Americani lo ricorderanno come un uomo discreto, che rifiutò di mischiare vita privata e politica. Si affermò come un riformatore, contrario alla guerra in Vietnam, deciso a contrastare i ricchi, gli industriali e i banchieri. Fu scelto da Carter nel 1976 come vicepresidente nella corsa alla Casa Bianca. Non riuscì a vincere, nel 1984, contro l'astro nascente dei repubblicani, l'attore Ronald Reagan

Vicepresidente con Jimmy Carter e candidato presidente per i democratici nel 1984, Walter Mondale, scomparso a 93 anni a Ceylon, Minnesota, resterà per gli Americani l'uomo discreto della politica pre-show, quello che rifiutò di mischiare vita privata e politica, e trasformare le tragedie personali in strumento elettorale. Nei suoi comizi da candidato presidente Mondale denunciava la crisi degli agricoltori, evitando di raccontare la storia del padre, che aveva perso tutto nel 1920 con il collasso dei prezzi del grano. Lanciava grida d'allarme sull'aumento dei costi delle polizze sanitarie, senza raccontare della madre che aveva perso la copertura quando si ammalò di cancro. Non riuscì a vincere contro l'astro nascente dei repubblicani, l'attore Ronald Reagan, così cinematografico e televisivo in ogni sua dichiarazione.