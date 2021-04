Covid, in Israele via mascherine all'aperto e si torna a scuola

Le mascherine vanno ancora indossate in spazi chiusi

Gli israeliani sono comunque ancora tenuti a indossare la mascherina al chiuso, e questo messaggio è stato ripreso dal professor Nachman Ash. In un'intervista ha detto che "la grande sfida" sarà quella di assicurare che le mascherine siano usate in spazi chiusi. "Spero che possiamo contare su di noi per tenere una mascherina in una tasca e usarla quando è necessario", ha aggiunto. Nel Paese ci sono attualmente 2.680 pazienti di Covid. Di questi, 201 sono in gravi condizioni, e 109 sono collegati ai ventilatori. Dall'inizio della pandemia, 6.315 persone sono morte di Coronavirus.