Spagna, Igor il Russo aggredisce 5 guardie carcerarie con un'armatura

Norbert Feher ha aggredito gli addetti del penitenziario per evitare di essere trasferito nella prigione di massima sicurezza di Zuera a Saragozza, luogo dove sarà processato per il triplice omicidio commesso nella zona di Teruel

Norbert Feher, conosciuto anche come Igor 'il russo', ha tentato di ferire un funzionario della prigione castigliana di Duenas colpendolo con 2 piastrelle del bagno della sua cella e ha mandato in ospedale 5 operatori carcerari, per cercare di evitare d'essere trasferito nel carcere di Zuera (Saragozza) dove oggi inizia il processo per il triplice omicidio in Spagna nel dicembre 2017.

L'aggressione Il quotidiano La Comarca racconta che i cinque aggrediti sono stati portati in ospedale con ferite di varia entità, nessuna grave. Quando sono arrivati alla cella per trasferirlo, Igor avrebbe detto di voler "portare via" chiunque fosse entrato nella stanza. Per proteggersi indossava 'un'armatura', vari abiti uno sopra l'altro e riviste sotto i vestiti. Alla fine il personale del carcere è riuscito a portarlo dove un reparto speciale della Guardia Civil lo attendeva per il trasferimento.