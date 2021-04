Thailandia, drago di Komodo di 2 metri tra scaffali di un supermercato

Il rettile, lungo quasi due metri, ha fatto irruzione in un supermercato alla periferia di Bangkok martedì, tra lo stupore di clienti e lavoratori del market. Il video, condiviso sui social dai presenti, ha fatto il giro del mondo

Un rettile lungo quasi due metri ha fatto irruzione in un supermercato alla periferia di Bangkok martedì, tra lo stupore di clienti e lavoratori del market. L’animale, un esemplare di drago di Komodo, in un primo momento ha cercato di aprire lo sportello di un frigorifero, poi si è arrampicato sulla cima di uno scaffale, dove è rimasto per un'ora. Un dipendente del negozio ha chiamato la polizia che è arrivata sul posto con la squadra dedicata ai rettili, ma l’animale è scappato senza che gli agenti siano riusciti a catturarlo.

