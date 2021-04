Usa, sparatoria in South Carolina: almeno 5 morti, anche 2 bimbi

È successo vicino a Rock Hill. Tra le vittime anche due nonni e i loro nipoti. Individuato un sospettato. L’episodio è accaduto nel giorno in cui il presidente americano Joe Biden si appresta ad annunciare un giro di vite sulle armi da fuoco Condividi:

Almeno cinque persone sono morte in una sparatoria avvenuta nella notte vicino a Rock Hill, cittadina della South Carolina. Tra le vittime, come scrive anche Nbc News, ci sono due bambini e i loro nonni. Un sospetto è stato individuato. L’episodio è accaduto nel giorno in cui il presidente americano Joe Biden si appresta ad annunciare un giro di vite sulle armi da fuoco.

Individuato un sospettato Secondo l'ufficio dello sceriffo di York County, oltre alle vittime, un'altra persona è stata portata all'ospedale con "serie ferite da arma da fuoco". Le autorità non hanno ancora rilasciato dettagli sul sospettato, ma secondo quanto emerso fino ad ora sarebbe una persona che abitava nella zona. Le indagini proseguono, ma la polizia ha fatto sapere che non ci sono più minacce per la comunità.