Dubai, 11 modelle ucraine deportate per servizio fotografico di nudo

Prima un servizio fotografico di nudo su un balcone di un grattacielo a Dubai, poi la circolazione delle immagini sui social media e, infine, la deportazione nello stato di origine: protagonisti di questo "percorso" 11 modelle ucraine e un fotografo russo che, a seguito di foto non conformi alle leggi in vigore negli Emirati Arabi, sono stati espulsi da Dubai.

Lo scandalo del servizio fotografico di nudo è avvenuto pochi giorni prima del Ramadan, il mese più sacro del calendario musulmano, e in concomitanza dell'arrivo a Doha, in Qatar, del presidente ucraino Volodymyr Zelensky per una visita ufficiale di stato. Nel corso degli anni, Dubai si è sempre più promossa come una destinazione popolare per i russi in vacanza. E i cartelli in cirillico sono molto comuni nei principali centri commerciali della città.

Dubai è una delle principali destinazioni per influencer e note modelle di Instagram di tutto il mondo, che riempiono i loro feed social con splendidi selfie in bikini dagli hotel di lusso e dalle isole artificiali dell'emirato costiero. Ma il marchio della città come perfetta destinazione turistica a volte ha provocato polemiche e si è scontrato con le rigide regole dello sceicco che regolano il comportamento e i gesti ammessi in pubblico.

Non è la prima volta che accade un episodio di questo tipo

Non è la prima volta che influencer stranieri sui social media, professionisti e non, attirano un controllo "indesiderato" negli Emirati Arabi Uniti. All'inizio di quest'anno, quando Dubai si è promossa come un importante paradiso delle feste favorevole alla pandemia per i viaggiatori in fuga da rigide chiusure altrove, le star dei reality show europei sono state prese di mira per aver sfoggiato sui social le loro vacanze a Dubai a bordo piscina, non sempre rispettosi delle norme.

Anche se gli Emirati Arabi Uniti hanno recentemente apportato delle modifiche legali per attirare turisti e investitori stranieri, consentendo alle coppie non sposate di condividere le camere d'albergo e ai residenti di bere alcolici senza licenza, il sistema giudiziario del paese del Golfo Arabo mantiene severe sanzioni per le violazioni della legge sulla pubblica decenza.