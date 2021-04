Facebook, media Usa: rubati i dati di oltre 533 milioni di utenti

La notizia è stata pubblicata dal sito Business Insider, mentre l’azienda non ha ancora rilasciato commenti. Si tratterebbe di milioni di numeri di telefono, nomi completi, indirizzi e compleanni di persone appartenenti a 106 Paesi, che sarebbero stati pubblicati online in un forum dedicato. Secondo esperti di cybersecurity, le informazioni potrebbero essere utilizzate per compiere azioni fraudolente

I dati personali di oltre 533 milioni di utenti di Facebook , provenienti da 106 Paesi, sarebbero stati rubati dagli hackers e pubblicati online in un forum dedicato. A dirlo è il sito Business Insider . Facebook, per ora, non ha commentato la notizia.

I dati potrebbero essere usati per truffe

I dati riguarderebbero milioni di numeri di telefono, nomi completi, indirizzi e compleanni. Secondo esperti di cybersecurity, potrebbero essere utilizzati per compiere azioni fraudolente. I cybercriminali potrebbero aver sfruttato i dati per organizzare truffe online e contattare, via email o attraverso il cellulare, gli utenti per accedere a ulteriori informazioni personali. Tra gli utenti colpiti, 32 milioni sarebbero negli Stati Uniti, 11 milioni nel Regno Unito e 6 milioni in India.